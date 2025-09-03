Агдамский «Карабах» обнародовал заявку на матчи основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
В заявку вошли:
Вратари: Шахрудин Магомедалиев, Матеуш Кохальски, Фабиан Бунтич.
Защитники: Матеус Силва, Бадави Гусейнов, Аббас Гусейнов, Элвин Джафаргулиев, Дани Болт, Кевин Медина, Сами Ммаэ, Бахлул Мустафазаде.
Полузащитники: Торан Байрамов, Кади Боржес, Педро Бикальо, Марко Янкович, Крис Куаку, Леандро Андраде, Абдулла Зубир, Алексей Кащук, Хикмет Джабраилзаде.
Нападающие: Камила Дюран, Эммануэль Аддай, Муса Гурбанлы, Нариман Ахундзаде.