Группа семей шехидов из Азербайджана посетила Анкару по приглашению министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера.
Согласно информации Министерства национальной обороны Турции, делегацию приняли в Главном управлении по административным вопросам.
🗓️28-31 Ağustos 2025
Millî Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler’in davetlisi olarak Azerbaycan’dan gelen kahraman şehitlerimizin kıymetli yakınları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından Ankara’da ağırlandı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/KVaqHTXhA2
