Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит рейды в районе горы Дов на юге Ливана. По данным пресс-службы армии, операции направлены на уничтожение позиций, ранее использовавшихся радикальной группировкой «Хезболла».

Кроме того, утром израильские ВВС нанесли удар по объекту на юге Ливана, где, как сообщает ЦАХАЛ, производились материалы для восстановления инфраструктуры организации.

Военные подчеркнули, что существование таких производственных площадок нарушает действующие договорённости между Израилем и Ливаном.