В Зардабе представители власти не дали состояться раннему браку с несовершеннолетней, сорвав помолвку. В результате родители девушки были оштрафованы на 1000 манатов, а владелец банкетного зала, где состоялась помолвка – на 1500 манатов. Об этом сообщили в Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей.

Отмечается, что ранее поступила информация о том, что во дворце торжеств «Натиг» идет торжественная церемония между парой, в которой жениху 32 года, а невесте 17 лет. Для проверки информация была направлена в соответствующие структуры. В последствии с обеими семьями была проведена профилактическая беседа о существующем запрете на браки с несовершеннолетними. Само торжество было сорвано.