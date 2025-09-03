Великобритания объявила санкции против 11 организаций и лиц, причастных к депортации и идеологической обработке украинских детей, сообщает Politico.

По данным Лондона, Россия стремится уничтожить украинскую культуру через «перевоспитательные лагеря». Из страны и оккупированных территорий было вывезено более 19 500 детей, по другим оценкам — до 35 000. Вернулись лишь 1 592 ребёнка, отмечает Киев.

Украинская разведка выявила свыше 150 мест удержания детей — от оккупированных районов до Беларуси и России.

В санкционный список попали фонд имени Ахмата Кадырова, глава центра подростковых программ Валерий Майоров, а также российские министры, отвечающие за эту политику.

Ранее сообщалось, что в Луганске создали онлайн-каталог украинских детей для «усыновления», где они классифицировались по возрасту, цвету глаз и волос и описывались как «послушные» или «неконфликтные».