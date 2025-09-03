В книге «Царь собственной персоной» журналистов Романа Баданина и Михаила Рубина описывается эпизод конца 1990-х, когда Владимир Путин, уже работавший в Москве, воспользовался квартирой своего соратника Игоря Сечина для встречи с любовницей. Об этом пишет «Агентство».

По словам бывшего знакомого президента, квартира Сечина, полученная от государства, оказалась больше по площади, чем жильё Путина, что вызывало у будущего главы государства зависть. Однако именно эта квартира стала местом тайной встречи Путина с женщиной.

Первой о визите посторонней узнала супруга Сечина Марина, которая позже рассказала обо всём жене Путина Людмиле. Это вызвало ссору в президентской семье. Источник полагает, что речь могла идти о Светлане Кривоногих, которая в тот период часто бывала в Москве и считается матерью внебрачной дочери президента.

Несмотря на неприятный инцидент, Сечин сохранил доверие Путина и сделал стремительную карьеру, став одним из самых влиятельных людей в российской энергетике и возглавив крупнейшую нефтяную госкомпанию.