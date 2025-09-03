В ВС России планируют формировать отдельные подразделения из военнослужащих с тяжёлыми заболеваниями, включая ВИЧ и гепатит. Таких бойцов намерены использовать преимущественно в оборонительных задачах. Для различия категорий заболеваний предусмотрены специальные повязки.

По данным источников, в основу инициативы легла практика ЧВК «Вагнер», где существовало подразделение Umbrella, куда набирали бойцов с серьёзными диагнозами. Сейчас в армию по контракту поступают люди с ВИЧ, онкологией, туберкулёзом и другими заболеваниями, зачастую предоставляя поддельные справки ради выплат. У части военнослужащих болезни выявляют уже во время службы.

В результате было принято решение официально формировать из них отдельные части.