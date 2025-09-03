Северокорейские спецслужбы тщательно собрали все следы ДНК Ким Чен Ына после его встречи с Владимиром Путиным — процесс зачистки предметов, к которым прикасался лидер КНДР, попал на видео.

Журналисты отмечают, что аналогичная практика применяется и в отношении Путина: в зарубежных поездках его сопровождает сотрудник ФСО, ответственный за сбор экскрементов и мочи президента. Чемоданы с биоматериалами вывозят обратно в Россию, чтобы скрыть информацию о состоянии здоровья 72-летнего российского лидера.