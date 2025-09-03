Из-за проблем с интернетом в больницах возникли очереди пациентов. Как сообщает Minval, подобная проблема наблюдалась и в Центральной больнице Абшеронского района.

Сотни людей не смогли своевременно попасть на прием врача, в связи с чем редакция обратилась с запросом в Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

В ведомстве подтвердили информацию и сообщили, что данный случай произошел 3 сентября, утром. По имеющимся данным, причиной столпотворения послужила проблема в работе интернет-провайдера, что привело к общему сбою в работе программного обеспечения e-tabib, используемого для регистрации пациентов в медицинских учреждениях.

Как уже отмечено, неполадки данного характера наблюдались не только в абшеронской больнице. В TƏBİB отметили, что для обеспечения непрерывности процесса регистрации медицинские учреждения проводят альтернативную регистрацию, а после устранения технической проблемы данные отражаются в электронной системе. В настоящее же время система электронной регистрации работает стабильно, уточнили в Объединении.