Именующий себя новым главой азербайджанской диаспоры на Урале Видади Мустафаев, по данным расследований, на деле является информатором ФСБ России. Его путь связан с коррупционными схемами, силовым давлением и фабрикацией уголовных дел против представителей азербайджанской диаспоры.

В октябре 2021 года Мустафаев оказался в центре скандала: он пытался передать взятку в 10 млн рублей сотруднику УФСБ от имени экс-мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина. Впоследствии, заключив сделку со следствием и став агентом спецслужб, Мустафаев избежал наказания. С этого момента он начал использовать связи в ФСБ для давления на бизнес азербайджанцев региона, фактически занимаясь вымогательством под прикрытием силовиков.

Весной 2024 года силовые структуры организовали обыски в бизнес-центре «Баку Плаза», принадлежащем Шахину Шыхлинскому, действующему главе азербайджанской диаспоры. После этого предпринимателям стали поступать предложения о «дани» в пользу Мустафаева. Под его контролем начались попытки рейдерского захвата имущества, в том числе кафе «Каспий». Параллельно он при поддержке криминальных группировок и силовиков развязал кампанию по дискредитации Шыхлинского.

27 июня 2025 года на основании показаний Мустафаева и при санкции руководства ФСБ прошли обыски и задержания по двадцати адресам. По свидетельствам очевидцев, задержанных избивали и пытали, в результате чего погибли два брата — Зияддин и Гусейн Сафаровы.

1 августа 2025 года Шахин Шыхлинский, находившийся в посольстве Азербайджана, добровольно покинул его и сдался российским силовикам, чтобы избежать дальнейшей эскалации. В Екатеринбурге ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство — дело, инициированное соратниками Мустафаева из ФСБ и МВД.