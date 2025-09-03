Аннексировав Крым в 2014 году, Владимир Путин, вероятно, исполнил последнее желание своего отца. Об этом пишут журналисты Роман Баданин и Михаил Рубин в книге «Царь собственной персоной», вышедшей 30 июля.

По данным авторов, летом 1999 года Путин навестил тяжело больного отца, Владимира Спиридоновича, в онкодиспансере Санкт-Петербурга. Много лет спустя, в 2017 году, президент признал, что изначально врачами был поставлен неверный диагноз, из-за чего время для лечения могло быть упущено.

Как отмечала «Комсомольская правда» со ссылкой на сотрудников больницы, отец Путина был уверен, что его сын вскоре возглавит страну, и возлагал на него политические надежды. В разговоре он выразил уверенность, что Крым когда-нибудь вновь станет российским, и признался, что скучает по советскому гимну. Об этом авторам книги рассказал знакомый одного из свидетелей тех встреч.

Журналисты отмечают, что эта история может оказаться апокрифом, однако подчеркивают важный факт: Крым и, в частности, база Черноморского флота в Севастополе были близки Путину-старшему. Он служил там перед войной матросом на подлодке.

Путин впервые упомянул об этом эпизоде биографии отца в статье, опубликованной в мае 2015 года, к первой годовщине аннексии Крыма. Фото молодого отца во флотской бескозырке всегда стояло в кабинете президента, о чём Путин рассказывал в интервью Оливеру Стоуну. С этой фотографией он шесть раз участвовал в акции «Бессмертный полк».

Авторы книги резюмируют: крымско-морская часть семейной истории явно имела для Путина особое значение.

Отдельно они напоминают, что возвращение советского гимна произошло раньше — это стало одним из первых решений Путина после избрания президентом. В декабре 2000 года был принят закон о восстановлении гимна Александра Александрова, и в новогоднюю ночь он впервые прозвучал в эфире российского телевидения.