Верховный суд Азербайджана вынес решение по делу о смене имени, фамилии и отчества, определив единый подход в подобных спорах.

Истица хотела сменить имя на более благозвучное, а фамилию и отчество — на имена матери и бабушки. После отказа административного органа она обратилась в суд. Первая и апелляционная инстанции не удовлетворили её требования.

Верховный суд отметил, что право на имя, фамилию и отчество является важным элементом личной идентификации. Однако это право не является абсолютным и может быть ограничено в интересах общества — например, для точного ведения регистраций, защиты национальных традиций именования и предотвращения путаницы.

Суд подчеркнул, что простые личные предпочтения или эмоциональная привязанность не являются достаточным основанием для изменения имени. Для этого должны существовать реальные и серьёзные причины, создающие ощутимые лишения в жизни человека.

Так как в данном деле заявительница ссылалась лишь на символические и эмоциональные мотивы, Верховный суд оставил в силе решение апелляционной инстанции об отказе в иске.