Фридрих Мерц в интервью :newstime (ProSieben, Sat.1, Kabel Eins) заявил, что у Владимира Путина «нет причин стремиться к прекращению огня», и такую причину Запад должен создать сам.

«Военным путём это трудно, но экономически — возможно. Нужно добиться, чтобы Россия не могла поддерживать военную экономику. Я говорю об экономическом истощении — через тарифы против тех, кто до сих пор активно торгует с Россией. И тут мы снова возвращаемся к Америке», — подчеркнул Мерц.

Отвечая на вопрос журналистов, канцлер назвал Путина «военным преступником» и добавил: «Возможно, самым тяжёлым военным преступником нашего времени. Уступчивость здесь неуместна».