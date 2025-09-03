Бывший помощник Дональда Трампа Роберт О’Брайен заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин «играет с Путиным, как кошка с добычей», и нацелен на возвращение Сибири.

«В конце XIX века Россия забрала миллионы акров китайской земли. Си хочет вернуть их обратно — почти всю Сибирь. Так же, как он вернул Гонконг и Макао, и как мечтает о Тайване», — отметил О’Брайен.

По его словам, китайский лидер намекает Путину: «Добро пожаловать в клуб. Где Сибирь? Отдавай». Экс-советник добавил, что Путин это понимает, но, играя «китайской картой» против Трампа, в действительности не получает никаких реальных преимуществ.