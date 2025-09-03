В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание под председательством судьи Анара Садыгова по уголовному делу бывшего ответственного сотрудника хозяйственного отдела Посольства США в Азербайджане Рафига Гёюшова.

Адвокат обвиняемого Ильхам Асадов выступил за возвращение дела на доследование. Защита отметила, что в отношении следователя должно быть вынесено особое решение за неправильное ведение дела. Он также подчеркнул, что посольство США не подавало жалобу на Рафига Гёюшова, однако в случае доказанной вины он должен быть наказан в рамках закона.

Суд принял решение начать судебное разбирательство.

Гёюшов, проработавший в посольстве около 20 лет, обвиняется в мошенничестве на сумму свыше полумиллиона манатов. По версии следствия, он завышал расходы на аренду жилья для иностранных сотрудников, присваивая разницу.

Обвинение предъявлено по статье 178.4 УК (мошенничество в особо крупном размере). Посольство США признано потерпевшей стороной. Ущерб не возмещён. В случае признания вины Гёюшову грозит до 14 лет лишения свободы.