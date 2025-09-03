В индийском городе Газиабад женщина облила мужа горячим чаем во время ссоры и сбежала из дома с деньгами. Об этом сообщает News 9 Live.

В ходе конфликта жена вылила на супруга горячий чай, после чего забрала личные вещи и 144 тыс. рупий наличными (около 1630 долларов). Мужчина получил серьёзные ожоги лица, головы и руки, а также отёк и носовое кровотечение.

Пострадавший рассказал, что это не первый случай агрессии со стороны супруги: ранее она нападала на него и угрожала ложными обвинениями. Он заявил, что больше не намерен поддерживать с ней отношения. Полиция начала расследование, но о возможном наказании женщины пока не сообщается.