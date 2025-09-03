Генсек НАТО Марк Рютте предупредил союзников Альянса, что страны, не имеющие общую границу с Россией, также находятся под угрозой из-за ее новейших ракетных технологий.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Люксембурге.

«Не будем наивными, это может когда-то коснуться Люксембурга и моей страны, Нидерландов. Сейчас мы думаем, что мы в безопасности и далеко от России. Но в контексте новейших ракетных технологий, разница между Литвой и Люксембургом, Гаагой и Мадридом составляет от трех до десяти минут. Именно столько времени нужно ракете, чтобы достичь этих частей Европы», — заявил Рютте.

Генсек еще раз указал на то, что угроза касается всех членов Альянса, независимо от их расположения, и подтвердил приверженность США интересам НАТО.

«Для безопасных Соединенных Штатов нужна безопасная Атлантика, безопасная Европа и безопасная Арктика, иначе под угрозой окажутся сами США», — резюмировал он.