Растущий интерес иностранных инвесторов к сектору возобновляемой энергетики Азербайджана станет ключевым фактором для достижения правительственных целей в этой сфере. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody’s.

В документе отмечается, что страны Центральной Азии и Южного Кавказа в последние годы активно привлекают частные инвестиции в энергетику. Среди основных мер — либерализация рынков, сокращение субсидий и разделение коммунальных предприятий на генерирующие, передающие и распределительные компании. Созданы независимые регулирующие органы и механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) со стандартизированными соглашениями о покупке электроэнергии.

Авторы отчета подчеркивают, что Азербайджан и Узбекистан стали региональными лидерами в развитии возобновляемых источников энергии. В преддверии COP29 Азербайджан повысил целевой показатель по «зеленой» энергетике до 35,5% установленной мощности к 2030 году, что предполагает запуск солнечных и ветровых проектов общей мощностью 2250 МВт.