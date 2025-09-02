Американские военные нанесли «смертоносный удар» по судну в южной части Карибского бассейна. Как сообщил в соцсети Х госсекретарь США Марко Рубио, судно перевозило наркотики и находилось под контролем организации, которую Вашингтон считает наркотеррористической.

По словам Рубио, корабль прибыл из Венесуэлы.

С аналогичным заявлением выступил и президент США Дональд Трамп. «США обстреляли судно, перевозившее наркотики из Венесуэлы», — заявил он.

«За последние несколько минут мы буквально расстреляли судно с наркотиками», — сказал Трамп, добавив, что это еще не все. «В нашу страну уже давно льется поток наркотиков. Эти только что прибыли из Венесуэлы», — отметил он.