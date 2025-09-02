США проигрывают космическую гонку России и Китаю. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Он также объявил, что штаб-квартира командования космических сил переедет в Алабаму.

«Я с радостью сообщаю, что штаб-квартира Космического командования США переедет в прекрасное место под названием Хантсвилл, штат Алабама, и с этого момента навсегда будет называться Ракетным городом», — отметил президент.

Трамп также сказал, что Хантсвилл, где разместится новая штаб-квартира Космического командования США, будет играть «ключевую роль» в создании системы противоракетной обороны «Золотой купол» .

«Как вы знаете, это будет большое событие. Все хотят в нем участвовать. У нас будет золотой купол, подобного которому никто никогда не видел. Лучший, самый лучший. И, кстати, звонила Канада. Они хотят участвовать, и это будет здорово», — отметил Трамп.