По инициативе общественного объединения IDEA 2 сентября в сумгайытском ресторане «Туран», расположенном в парке имени Насими, прошли следственные мероприятия с участием представителей МВД и Министерства экологии.

В ходе проверки на территории заведения выявили незаконно содержащихся страусов и 13 ожереловых попугаев, говорится в сообщении общественного объединения. Птиц изъяли ветеринары Бакинского зоологического парка. Сейчас они проходят клинические обследования и реабилитацию.