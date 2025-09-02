Страны «евротройки» – Британия, Германия и Франция – заявили о готовности отложить восстановление механизма «Snapback», если Иран согласится на прямые переговоры с США. Об этом сообщила представитель иранского правительства Фатима Мохаджерани.

«Условие европейцев о прямых переговорах Ирана с США для продления действия механизма на «Snapback» очень странное. У трех европейских стран сегодня есть условие, которое мы считаем незаконным. Они хотят, чтобы мы напрямую вели переговоры со страной, которая сама вышла из договора», — говорится в ее заявлении.