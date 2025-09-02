Франция выдала международные ордера на арест бывшего президента Сирии Башара Асада и ещё шести высокопоставленных экс-чиновников. Об этом сообщает France24.

Решение связано с бомбардировкой Хомса в 2012 году, в результате которой погибли два журналиста — 56-летняя американская корреспондентка Мари Колвин (The Sunday Times) и 28-летний французский фотокорреспондент Реми Ошлик.

Французские следственные органы квалифицируют этот инцидент как возможное преступление против человечности и военное преступление. Помимо Башара Асада, ордера выписаны на его брата Махера Асада, экс-главу разведки Али Мамлюка и бывшего начальника штаба армии Али Аюба.