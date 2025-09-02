В Лянкяранском районе произошёл пожар в горной местности. Возгорание началось на открытой территории села Гяргиран и распространилось на земли Гирканского национального парка, сообщает АПА.

Для тушения пожара были привлечены техника и личный состав районной пожарной части. Огонь удалось локализовать до его дальнейшего распространения.

В результате сгорели два гектара земель, принадлежащих сельскому муниципалитету, а также около 200 квадратных метров сухой травы и кустарников в национальном парке.