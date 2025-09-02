Переговоры президента России Владимира Путина с главой Китая Си Цзиньпином завершились без главного для Москвы результата – возвращения UnionPay в Россию и запуска карт «Мир» на китайском рынке. Подписаны 22 документа, но среди них не оказалось ни одного банковского прорыва.

Пекин отказался возобновлять обслуживание UnionPay для россиян. Раньше эти карты выручали банки под санкциями, но с прошлого года перестали работать даже внутри Китая.

Не удалось также договориться и о приеме карт «Мир»: с февраля 2024 года их оператор находится под американскими санкциями. Теперь в Кремле рассчитывают хотя бы на возможность платежей через QR-коды – именно они остаются в Китае основным способом оплаты.