Япония способна за несколько лет создать собственный ядерный арсенал и средства его доставки благодаря мощному техническому и промышленному потенциалу.

Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном ко Дню победы над Японией и окончанию Второй мировой войны.

По словам Патрушева, ракетные возможности Японии также внушительны: страна добилась значительных успехов в освоении космоса, что свидетельствует о высоком уровне ее технологий.