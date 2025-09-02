Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился в Китае с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе переговоров он заявил, что собирается поднять тему украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Aktuality.

Фицо раскритиковал Украину за то, что она наносит удары по российской энергетике. По его словам, эти действия вредят Словакии.

«Недопустимо, чтобы так атаковали инфраструктуру, которая является жизненно важной для Словакии», — заявил премьер Словакии.