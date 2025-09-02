Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что «все варианты на столе» для дальнейших санкций в отношении России, поскольку она продолжает атаки на Украину после саммита президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Бессент дал интервью телекомпании Fox News, которое было опубликовано в понедельник, 1 сентября.

«Президент Путин, после исторической встречи в Анкоридже, после телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский встретились в Белом доме в понедельник (18 августа. — Ред.), поступил противоположно заявлениям о намерениях — на самом деле, он подлым, отвратительным образом усилил бомбардировки», — отметил Бессент.

«Думаю, что президент Трамп рассматривает все возможные варианты, и думаю, что на этой неделе мы будем очень внимательно их изучать», — добавил он.

Бессент также прокомментировал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине 1 сентября. Президент РФ Владимир Путин встретился в Китае с председателем КНР Си Цзиньпином и с премьером Индии Нарендрой Моди. Министр финансов США заявил, что саммит ШОС в значительной степени носил «показательный характер». «Думаю, что в конечном итоге Индия — самая густонаселенная демократия в мире», — заявил он, выступив с утверждением, что ее ценности гораздо ближе к ценностям США и Китая, чем к ценностям России.

В последние дни Трамп неоднократно повторял угрозу о возможных санкциях в отношении России, если она не пойдет на мир в Украине. «Это не будет мировая война, но это будет экономическая война», — процитировал его телеканал CNN.