Администрация исторического центра Баку проводит масштабные работы в старом городе. Об этом Minval сообщил Руфат Махмуд, председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

По его словам, уже около двух месяцев на многих улицах старого города, в частности в зданиях, выходящих на проспект «Нефтчиляр» и улицу Азиза Алиева, ремонтируются фасады, восстанавливаются балконы и снимаются железные решётки с окон. Кроме того, кондиционеры перевешиваются в более упорядоченном виде, а старые или неиспользуемые провода демонтируются либо заменяются новыми.

«Кондиционеры не снимаются полностью, их просто размещают аккуратнее. Раньше некоторые из них устанавливали на архитектурных элементах, теперь же мы стараемся перевесить их более организованно, чтобы сохранить облик зданий и не создавать неудобств жителям», — отметил Махмуд.

Ремонтные работы ведутся также на внутренних улицах Ичеришехер, где балконы приводят в соответствие с историческим обликом города.

Что касается возможного внедрения платного входа для туристов, как это практикуется за рубежом, глава заповедника подчеркнул, что администрация подобных мер для пешеходов не планирует.