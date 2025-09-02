Правительство Аргентины обвинило российских спецслужб в причастности к публикации аудиозаписей, вызвавших крупный коррупционный скандал. Как пишет El Pais, власти назвали это частью «незаконной разведывательной операции», направленной на дестабилизацию страны.

Министр национальной безопасности Патрисия Буллрич заявила, что за заговором стоят журналисты и «лица, связанные с российскими спецслужбами, имеющими влияние в Венесуэле».

Речь идёт о публикациях YouTube-канала Carnaval, где обнародованы разговоры с участием экс-чиновника Диего Спаньоло, близкого к президенту Хавьеру Милею. На записях звучат обвинения в создании коррупционной сети при госзакупках лекарств и намёки на причастность к схеме сестры президента Карины Милей. После публикации Спаньоло был уволен, а Милей назвал его лжецом и пообещал подать в суд.

Ситуация обострилась, когда был опубликован новый фрагмент — уже из кабинета Карины Милей. Хотя содержание оказалось безобидным, сам факт записи разговоров ближайшего советника президента вызвал резонанс. Власти заявили о вмешательстве иностранных спецслужб. Пресс-секретарь Мануэль Адорни подчеркнул, что это не утечка, а «спланированная атака».

По данным El Pais, к распространению записей причастны журналисты, связанные с Аргентинской футбольной ассоциацией, и адвокат, супруг одной из депутатов, конфликтующей с администрацией.

Суд запретил дальнейшую публикацию записей, указав, что они могут затронуть «частную жизнь и честь» Карины Милей, а также «институциональную безопасность» страны.

Скандал разгорелся на фоне экономического кризиса и предстоящих выборов в провинции Буэнос-Айрес.