На фоне масштабных геополитических изменений и усиливающейся борьбы за влияние между мировыми центрами силы Азербайджан продолжает вести взвешенную и целенаправленную внешнюю политику. Несмотря на то, что Индия, одна из стран-членов ШОС, предпринимает попытки затормозить процесс полноценной интеграции Азербайджана в организацию, Баку последовательно укрепляет свои позиции на международной арене, не позволяя внешним политическим препятствиям влиять на собственный курс.

Сегодня Азербайджан воспринимается как надёжный и востребованный партнёр — будь то в сфере энергетики, логистики или обеспечения региональной безопасности. Страна активно развивает связи как с Западом, так и с Востоком, выстраивая мосты между глобальным Югом и Севером. Ярким примером этого становится углубляющееся сотрудничество с ШОС, а также динамичные и взаимовыгодные отношения с одним из ключевых игроков этой организации — Китайской Народной Республикой.

О роли этих процессов для Азербайджана в беседе с Minval Politika рассказал депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев. По его словам, взаимодействие Баку с ШОС давно переросло рамки формального партнёрства. Он подчеркнул, что Азербайджан уже на протяжении многих лет активно участвует в деятельности организации, а его лидерство и дипломатические шаги получают высокую оценку со стороны партнёров.

Гамзаев отметил, что Азербайджан также выстраивает особые отношения с Китаем, одним из ведущих государств ШОС.

«Азербайджан стал одной из первых стран, поддержавших инициативу проекта «Один пояс — один путь». Более того, в отличие от многих других государств, все проекты, реализуемые на нашей территории в рамках этой инициативы, осуществляются исключительно за счёт наших собственных ресурсов», — отметил депутат.

Он также акцентировал внимание на активной роли Азербайджана в развитии Среднего коридора, подчеркнув, что благодаря инвестициям в порты и аренду логистических узлов страна стала ключевым транспортным хабом Евразии. Гамзаев выразил уверенность, что с вводом в эксплуатацию Зангезурского коридора значение Азербайджана в международных грузоперевозках ещё более возрастёт.

Отдельное внимание было уделено растущей динамике в торгово-экономических отношениях между Китаем и Азербайджаном. Как подчеркнул депутат, подписание совместного заявления между Азербайджанской и Китаем об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства стало серьёзным политическим достижением, открывшим путь к практическим результатам.

«Только за последний год товарооборот между нашими странами увеличился в 1,5 раза, и это — прямое следствие политических договорённостей, достигнутых на высшем уровне», — указал он.

Кроме того, парламентарий отметил, что соглашение об отмене визового режима между Азербайджаном и Китаем уже даёт первые положительные результаты.

«Всё чаще можно наблюдать, как жители Азербайджана делятся фотографиями из различных городов Китая, совершают туристические поездки и активно исследуют страну. В то же время всё больше китайских туристов прибывают в Азербайджан — это видно по количеству гостей из Китая в местных отелях и туристических объектах. В ближайшие пять лет, на мой взгляд, мы станем свидетелями открытия новых туристических направлений как для граждан Азербайджана, так и для китайских туристов. Это, в свою очередь, обеспечит увеличение доходов от туризма в обеих странах», — отметил он.

По мнению депутата, рост туристической активности также окажет позитивное влияние на экономику, способствуя развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест и укреплению деловых связей между двумя странами.

Коснувшись темы членства Азербайджана в ШОС, депутат подчеркнул, что страна нацелена на получение полноправного статуса, однако сталкивается с искусственными препятствиями со стороны Индии.

«Индия, к сожалению, возражает против вступления Азербайджана в ШОС — причина в хороших отношениях Азербайджана с Пакистаном. Тесные союзнические отношения между Азербайджаном и Пакистаном традиционно вызывают раздражение у индийской стороны» — пояснил он.

Кроме того, как подчеркнул Гамзаев, Индия развивает собственный альтернативный транспортный проект, проходящий от Индийского океана через территорию Ирана в северном направлении.

«Этот коридор рассматривается Дели как конкурент Среднему коридору, активным участником которого является Азербайджан. Именно поэтому Индия стремится сохранить своё влияние в регионе и препятствует получению Азербайджаном статуса полноправного члена ШОС», — заявил парламентарий.

Говоря о позиции Индии, депутат выразил мнение, что её подход идёт вразрез как с духом самой ШОС, так и с принципами конструктивного международного сотрудничества.

«Такая линия поведения, какую сегодня проводит правительство Моди, идёт вразрез с философией ШОС и не находит поддержки ни в регионе, ни на международной арене», — отметил Нагиф Гамзаев.

Он выразил уверенность в том, что ведущие члены организации окажут влияние на Индию, чтобы подобные политические барьеры были сняты.

«Мы верим, что на ближайших саммитах вопрос о полноправном членстве Азербайджана в ШОС будет решён положительно», — добавил он.

Депутат напомнил, что на страны ШОС приходится около 40% мирового ВВП, а по численности населения объединение значительно опережает другие международные структуры. В этом контексте, по его словам, Азербайджан стремится занять своё достойное место.

«Азербайджан сохраняет прочные отношения как с восточными партнёрами, так и с западными странами, участвует в обеспечении энергетической безопасности Европы и развивает диалог с США. Мы видим, что в западных странах к нашему лидеру проявляют серьёзный интерес и уважение. Особенно показательна личная симпатия Дональда Трампа к Ильхаму Алиеву», — подчеркнул депутат.

Он также напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин на недавней встрече назвал президента Азербайджана своим «дорогим другом», что символизирует высокий уровень доверия между странами.

В завершение Гамзаев подчеркнул, что нормализация отношений с Арменией и продвижение мирного процесса также положительно воспринимаются мировым сообществом.

«Опыт Азербайджана в борьбе с терроризмом и сепаратизмом может быть полезен другим странам. Мы готовы делиться этим опытом в рамках ШОС и внести свой вклад в обеспечение региональной стабильности», — заключил депутат.