В августе текущего года пограничными службами Азербайджана задержан 891 человек за нарушение пограничного режима. В их отношении приняты соответствующие меры. Об этом говорится в информации пресс-службы Государственной пограничной службы.

В результате мероприятий по борьбе с преступностью на государственной границе Азербайджана были задержаны и переданы соответствующим органам 349 разыскиваемых лиц. Предотвращен выезд из страны 590 человек, которым поставлен stop из-за наличия крупной задолженности и расследования в отношении них, и а также пресечен въезд в Азербайджан 53 человек.