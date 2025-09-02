Уровень воды в Каспийском море, если ранее составлял менее чем минус 29 метров по Балтийской системе высот, то сейчас он продолжает падать ещё ниже. Об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев, выступая на Первой локальной молодёжной конференции, сообщает Minval.

По его словам, прогнозы показывают, что падение уровня моря продолжится и дальше. Имеются более ста моделей того, как изменится уровень Каспийского моря и, к сожалению, все они имеют негативный исход. Все они предсказывают снижение.

«Представьте себе, на что это повлияет в будущем. Всем хорошо понятно, как это скажется на биоразнообразии. Повышение температуры воды приведёт к уничтожению различных живых организмов», — сказал спецпредставитель.

Бабаев отметил, что падение уровня моря сказывается на развитии городов. Местами появляются острова, что отражается на Бакинской бухте. На фоне климатических изменений, происходящих в мире, тают ледники. Примерно 7% ледников уже нет, в том числе в горах Большого Кавказа наблюдаются серьёзные изменения. Эти процессы, несомненно, связаны с Каспийского морем. Возникает вопрос: как это в будущем повлияет на сельское хозяйство, рыболовство, морское передвижение?

«Сегодня мелеют порты. Поэтому под риском находятся морское сообщение и нефтегазовая добыча. Если раньше по Каспийскому морю ходили пассажирские паромы между Казахстаном, Россией, Ираном, Азербайджаном, то сегодня движение этих паромов, можно сказать, ограничено. А некоторые и вовсе уже не ходят — суда не могут заходить в порты. Поэтому изменения в Каспийском море и процессы, непосредственно связанные с ним, очень волнуют прикаспийские страны», — сказал Бабаев.