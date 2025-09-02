Во вторник, 2 сентября, президент США Дональд Трамп выступит с важным заявлением, сообщили в Белом доме. Тема выступления не уточняется, но оно назначено на 14:00 по Вашингтону (22:00 по Баку).

Заявление ожидается на фоне истечения срока, который Трамп отвёл Владимиру Путину для согласия на мирные переговоры с Украиной. Ранее американский лидер рассчитывал, что после переговоров на Аляске и в Белом доме Путин встретится с Владимиром Зеленским в течение двух–трёх недель. Однако Москва продолжает уклоняться от диалога, выдвигая новые условия и усиливая обстрелы украинских городов.

Министр финансов США Скотт Бессент накануне сообщил, что Вашингтон рассматривает новые санкции против России. Сам Трамп предупреждал: если Путин откажется от переговоров, последствия будут серьёзными. Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил сомнения в готовности Кремля к диалогу, отметив, что отказ Путина станет обманом американского лидера.