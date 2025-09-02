России за это лето не удалось прорвать оборону Украины ни на одном участке фронта. Этот факт Игорь Гиркин, бывший «министр обороны ДНР», назвал «стыдом».

«Это стыд. Мы за лето не прорвали ни один из участков фронта. За 16 месяцев завершили штурм Часового Яра, а Украина тем временем разрешила выезд за границу молодежи», – заявил Гиркин.

Он имел в виду решение Кабмина Украины позволить юношам от 18 до 22 лет свободно выезжать за границу. По словам Гиркина, если бы Украина действительно находилась «на последнем издыхании», то уже начался бы призыв 16-летних.