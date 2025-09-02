Рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику хоть и приурочен к участию в 25-м юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также к мероприятиям, посвящённым 80-летию победы китайского народа над Квантунской армией и окончания Второй мировой войны, стал к тому же и важной вехой в развитии азербайджано-китайского стратегического диалога.

В этой связи особое значение имела встреча Ильхама Алиева с Си Цзиньпином, состоявшаяся в первый же день визита. Она прошла спустя несколько месяцев после подписания Договора об всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, и позволила оценить уже реализованные практические шаги в двусторонних отношениях. Основное же внимание было уделено расширению торгово-экономического сотрудничества. Си Цзиньпин назвал Алиева «дорогим другом», поблагодарил за участие в саммите и юбилейных торжествах, отметив, что более трёх десятилетий сотрудничество между странами развивается успешно и теперь достигло уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства. В ходе переговоров китайский лидер подтвердил поддержку стремления Азербайджана к полноправному членству в ШОС и подчеркнул значимость сотрудничества в сфере энергетики, возобновляемых источников и цифровизации. Его слова были недвусмысленными: Китай и Азербайджан должны поддерживать стратегическое взаимодействие и решительно оказывать взаимную поддержку.

Президент Алиев, в свою очередь, проинформировал Си Цзиньпина о том, что между Азербайджаном и Арменией установлен мир, а переговоры по нормализации отношений идут в двустороннем формате, что открывает новые возможности для реализации масштабных экономических и транспортных проектов. В целом, встреча закрепила понимание того, что Китай рассматривает Азербайджан как важнейшего партнёра в регионе и готов расширять практическое сотрудничество в сфере инфраструктуры, энергетики и цифровой трансформации.

В подтверждение этих намерений на полях саммита Алиев провёл встречи с руководителями ведущих китайских корпораций. С председателем China Communications Construction Company обсуждались проекты по развитию Транскаспийского маршрута, расширению Бакинского порта и экологические инициативы, включая восстановление озёр Абшерона. С руководством корпорации CETC велась речь о цифровой трансформации государственного управления и экономики, внедрении «умных» систем и кибербезопасности, что особенно важно в контексте восстановления освобождённых территорий и создания там концепций «умного села» и «умного города».

С China Energy Engineering Corporation обсуждались совместные проекты в области солнечной и ветровой энергетики, а также вопросы управления водными ресурсами и локализации производства фотогальванических панелей в Азербайджане.

Наконец, основатель компании Sichuan Sunsync Photovoltaic Technology выразил готовность инвестировать в строительство завода по производству солнечных панелей в Алятской свободной экономической зоне, что может превратить Азербайджан в региональный центр солнечной энергетики.

Эти контакты показали, что азербайджано-китайские отношения переходят на новый уровень, где бизнес-партнёрство становится столь же значимым, как и политическая дипломатия. Инфраструктурные проекты, цифровые решения, зелёная энергетика и экспортно-ориентированное производство формируют многоуровневую стратегию взаимодействия.

Следует отметить, что в последние годы товарооборот между Китаем и Азербайджаном демонстрирует устойчивые темпы роста. Если в 2018 году он составлял около 1,3 млрд долларов США, то к 2023 году эта цифра достигла 3,2 млрд долларов, увеличившись более чем в 2,4 раза. В 2024 году динамика сохранилась: объём торговли вырос ещё на 20,7 процента и составил 3,744 млрд долларов, при этом доля Китая во внешней торговле Азербайджана приблизилась к 8 процентам, а на долю китайских поставок пришлось почти 18 процентов всего импорта. Особенно примечательны показатели текущего года. В январе–мае 2025 года товарооборот достиг 1,77 млрд долларов, что на 32,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт из Азербайджана в Китай вырос почти в четыре раза, до 34,7 млн долларов, а импорт увеличился на 30,6 процента, составив 1,73 млрд долларов. По итогам первого полугодия 2025 года объём торговли приблизился к 2,1 млрд долларов, что на 27,6 процента выше уровня прошлого года. Экспорт составил 46,3 млн долларов, увеличившись в 4,3 раза, тогда как импорт превысил 2 млрд долларов, увеличившись более чем на треть. В январе–июле 2025 года товарооборот достиг 2,5 млрд долларов, что на 26,8 процента больше, чем годом ранее: экспорт составил 53,3 млн долларов (рост в 4,5 раза), а импорт — 2,45 млрд долларов (рост на 24,8 процента). Таким образом, Китай занял четвёртое место среди крупнейших торговых партнёров Азербайджана, обеспечив свыше 18 процентов всего внешнеторгового оборота страны и оставаясь основным источником импорта, тогда как экспортные поставки пока сохраняют относительно скромные объёмы. Всё это подтверждает, что азербайджано-китайское торгово-экономическое сотрудничество укрепляется быстрыми темпами и имеет тенденцию к дальнейшему расширению.

А визит в Тяньцзинь еще раз подтвердил: Азербайджан и Китай готовы к долгосрочному сотрудничеству, которое охватывает ключевые сектора экономики и создаёт прочную основу для устойчивого развития в ближайшие десятилетия.