Лидер КНДР направляется в Пекин на военный парад к 80-летию капитуляции Японии. Там Ким Чен Ын встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным и другими лидерами, сообщает Yonhap.

Поездка из Пхеньяна займёт около суток из-за усиленных мер безопасности. Это первый визит северокорейского лидера на китайский военный парад с 1959 года и первая поездка Кима в Пекин с 2019-го.

Визит рассматривается как попытка укрепить связи с Китаем и Россией и ослабить международную изоляцию КНДР.