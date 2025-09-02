Китай готов совместно с Россией продвигать формирование более справедливой системы глобального управления. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

«Мы готовы вместе поддерживать друг друга на пути национального развития и процветания, непоколебимо отстаивать международную справедливость и равенство», — отметил Си.

Он добавил, что под руководством лидеров двух стран сотрудничество Пекина и Москвы в последние годы дало заметные и плодотворные результаты на многосторонних площадках.