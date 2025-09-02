Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль ранее обладал «самой сильной лоббистской группой», которую он когда-либо видел, и имел «полный контроль» над Конгрессом. По его словам, сейчас это влияние значительно снизилось, что стало для него неожиданностью.

«Израиль обладал самой сильной лоббистской группой, которую я когда-либо видел. У них был полный контроль над Конгрессом, но теперь этого нет, и, знаете, я немного удивлён, что это вижу», — заявил американский лидер.

По его словам, продолжение войны в Газе вредит имиджу Израиля.

«Они должны закончить войну — это вредит Израилю, без сомнений. Возможно, они выигрывают войну, но они не выигрывают войну за общественное мнение в мире, и это им вредит», — сказал президент США.