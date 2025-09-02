Флотилия из примерно 20 судов, направлявшаяся к сектору Газа, была вынуждена вернуться в порт Барселоны из-за шторма. Среди участников морского похода была шведская климатическая активистка Грета Тунберг.

Суда вышли в море 31 августа, но из-за ухудшения погоды организаторы приняли решение прервать плавание, чтобы обеспечить безопасность участников.

«Мы сделали это, чтобы сохранить жизни людей и повысить шансы на успешное завершение миссии», — говорится в заявлении проекта Global Sumud Flotilla.

Когда активисты снова попытаются добраться до Газы по морю, пока не сообщается.