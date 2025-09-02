В Лянкяранском районе автомобиль сбил насмерть велосипедиста. Инцидент произошел на участке старой автомобильной магистрали Алят — Астара, проходящей через село Гёйшабан. Об этом сообщает «Репорт».

По имеющимся данным, легковой автомобиль марки «Тойота Приус», которым управлял житель города Лиман Лянкяранского района Джавид Сафарли, 2005 года рождения, сбил жителя села Юхары Нюведи того же района Расима Теймурова, 1976 года рождения, когда он ехал на велосипеде. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Тело погибшего передано для обследования в Лянкяранское районное отделение судебно-медицинской экспертизы. По факту дорожно-транспортного происшествия ведется расследование.