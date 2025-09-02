Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 24,62 миллиарда долларов; больше всех прибавил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его состояние увеличилось на 4,08 миллиарда долларов — до 15,1 миллиарда, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира.

Следует отметить, что совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с начала года увеличил состояние на 170 миллионов долларов — до 25,5 миллиарда.