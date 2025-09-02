В Эспоо (Финляндия) 30-летняя азербайджанка была жестоко убита своим экс-супругом. Данная информация приводится в публикации сопредседателя Ассоциации азербайджанцев Финляндии Арзу Огтай в соцсети Facebook.

Имя покойной не приводится. Уточняется, что трагический инцидент произошел 29 августа.

В публикации говорится:

«Дорогие соотечественники!

29.08.2025 в финском городе Эспоо 30-летняя азербайджанка была жестоко убита своим бывшим супругом. В день трагедии сестра погибшей из России связалась со мной и попросила о помощи.

Мы, как руководители Ассоциации азербайджанцев Финляндии, выполнили свой долг: первым делом связались с нашим уважаемым послом Азербайджана в Швеции господином Зауром и сообщили ему о произошедшем. Посол взял ситуацию под контроль и с 29.08.2025 находится с нами на постоянной связи.

С этого дня мы помогли родственникам погибшей установить контакт с полицией города Эспоо, с посольством России, а также со следователем, ведущим дело. На данный момент родственники уже напрямую связались со всеми ответственными лицами. Сейчас мы направили их в посольство Финляндии в России, чтобы они смогли получить срочные визы.

P.S. Поскольку на некоторых страницах в Facebook распространяется неверная информация, мы были вынуждены опубликовать это сообщение. В противном случае, из-за идущего расследования, мы бы не стали делиться сведениями.

С уважением, Арзу Октай и Васиф Мурадлы, сопредседатели Ассоциации азербайджанцев Финляндии».