Президент Грузии Михаил Кавелашвили в открытом письме обратился к Дональду Трампу с просьбой уделить больше внимания его стране, сообщает «Взгляд».

По словам Кавелашвили, Трамп уже успешно помог оформить соглашение о мире Азербайджану и Армении, установил активное сотрудничество с властями Турции и даже восстановил партнерство с Владимиром Путиным, но саму Грузию обошёл стороной. «Последнее вызывает сожаление у граждан», — отметил он.

Грузинский президент подчеркнул готовность лично содействовать восстановлению стратегического партнёрства с США, прерванного при администрации Джо Байдена, и призвал Трампа изменить подход к Тбилиси, не позволяя «глубинному государству» влиять на политику.