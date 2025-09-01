Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил по государственному телевидению с резким предупреждением, заявив, что военно-морские силы США, включая «восемь кораблей с 1200 ракетами и атомную подлодку», нацелены на Венесуэлу. Его заявление прозвучало на фоне роста напряженности в Карибском бассейне, где США усилили военное присутствие, официально объясняя это борьбой с наркоторговлей.

По данным Financial Times и Associated Press, США действительно развернули крупные силы в регионе: семь кораблей, среди которых три эсминца с управляемыми ракетами, ракетный крейсер USS Lake Erie, десантный корабль и атомная подлодка. Однако утверждения Мадуро о количестве кораблей и «1200 ракетах» не подтверждаются официальными данными и, вероятно, преувеличены.

Мадуро обвинил США в подготовке вторжения с целью свержения его правительства. «Они ни за что не смогут войти в Венесуэлу», — заявил он, призвав армию и ополченцев быть готовыми отразить «империалистическую атаку».