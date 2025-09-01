Дания, председательствующая в Европейском союзе, предложила ввести новое требование для импортеров природного газа — обязательное подтверждение страны его происхождения. Мера направлена на исключение российского участия в поставках энергоресурсов в страны Европейского союза.

Согласно предложению, опубликованному агентством Bloomberg, предполагается, что природный газ, поступающий в Европейский союз через границы или пункты пересечения с Российской Федерацией или Республикой Беларусь, а также по газопроводу «Турецкий поток», будет автоматически считаться российским, если не представлены убедительные доказательства обратного.

Отмечается, что инициатива призвана не допустить попадания газа российского происхождения на внутренний рынок Европейского союза после возможного введения полного запрета на закупки трубопроводного газа и сжиженного природного газа из Российской Федерации к концу 2027 года.