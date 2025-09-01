В Омске 58-летнего врача-эндоскописта обвиняют в том, что он за деньги специально вызывал язвы у пациентов, чтобы помочь им избежать мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба региональных судов.

По данным следствия, медик в составе группы с помощью электрокоагуляции наносил искусственные повреждения органам пищеварения, после чего выдавались заключения, освобождающие от призыва.

Он проходит по шести эпизодам по ч. 3 ст. 339 УК РФ (пособничество в уклонении от военной службы путем членовредительства). Дело направлено в суд и будет рассмотрено в особом порядке.