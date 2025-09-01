Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца «редкими уродами»

«Два брата-близнеца, Мерц и Макрон, — редкие уроды. Один жаждет мести. Другой, петух, боится «хищника» у ворот и шантажирует Трампа с помощью Путина. Они полностью забыли уроки Второй мировой войны. Однако все может закончиться так же, как в 1945 году, — их тоже могут опознать по зубам.

PS: И две плохие новости для близнецов:

1. Трамп жив.

2. Россия наступает», — написал он в соцсети.