В Баку продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

На прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья — Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

На заседании суда председательствующий судья сначала объявил, что обвиняемому Гарикy Мартиросяну назначен новый адвокат за счет государства. Сам подсудимый против этого возражений не имел.

Процесс продолжился оглашением показаний, данных в ходе предварительного следствия другим обвиняемым — Давидом Ишханяном, а также связанных с ним материалов.

В своих показаниях в ходе предварительного следствия он сообщил, что в период, когда он был «командиром батальона», его обязанностью считалось «охранять» восемь сел Ходжавендского района и участвовать в боевых действиях. Позднее, по его же словам, он уже в качестве «должностного лица» в рамках «своих полномочий» участвовал в «управлении».

Согласно оглашенным показаниям, Д.Ишханян с 10 сентября 1992 года был призван в ряды вооруженных формирований, действовавших в составе отряда самопровозглашенного режима, и воевал против Азербайджанской армии.

Под его командованием батальон принимал непосредственное участие в оккупации Ходжавендского, Агдеринского, Кяльбаджарского и Агдамского районов. В своих показаниях в ходе предварительного следствия Д. Ишханян сообщил, что все вооружение и боеприпасы для этих операций поступали с территории Армении в город Ханкенди, откуда распределялись по корпусам.

Представленные в суде материалы доказывают, что, хотя сам Д. Ишханян заявляет о непричастности к деятельности в преступной группировке, он еще во время учебы в вузе примкнул к студенческому объединению и участвовал в митингах организаций «Миацум» и «Крунк». Более того, до 1992 года он с оружием в руках нес службу на постах в Ханкенди и Ходжавендском районе, а впоследствии принимал участие в войне против Азербайджанской Республики.

Далее в ходе судебного заседания были заслушаны показания обвиняемого Давида Манукяна, представленные в ходе предварительного следствия по уголовному делу, и другие документы, имеющие к нему отношение.

В своих показаниях он заявил, что с декабря 1992 года участвовал в Первой Карабахской войне между Арменией и Азербайджаном в качестве добровольца, а также примерно с периода после мая 1994 года, занимая различные, в основном руководящие должности в качестве военнослужащего в «армии обороны» пресловутого режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях, в войнах Армении с Азербайджаном и других вооруженных конфликтах.

Из показаний обвиняемого на предварительном следствии по уголовному делу и изучения других документов, относящихся к нему, стало известно, что руководство всеми боевыми действиями в Первой Карабахской войне осуществляли Самвел Бабаян, ставший в 1992 году «министром обороны» так называемого режима, и министр обороны Республики Армения Вазген Саркисян. Во время войны все приказы и указания давали С. Бабаян и В. Саркисян, они же разработали планы наступления и сражения.

Как и другое оружие и боеприпасы, мины в то время завозились на оккупированные тогда территории Азербайджана из Республики Армения. Решение о том, на каких конкретно территориях должны быть заложены мины, принималось «командованием армии обороны» на основании рапортов и обращений командиров воинских частей, дислоцированных на этой территории. На основании этого решения противотанковые и противопехотные мины закладывались в местах, отведенных военнослужащими инженерно-фортификационных подразделений воинских частей под руководством командиров воинских частей. Однако он утверждал, что ему не известно, где хранятся карты минных полей этих территорий. В документах указано, что когда лица армянского происхождения из Сирии, Ливана и Ирака подавали заявления о переезде в Республику Армения, они переселялись на территории Азербайджана, которые в то время находились под оккупацией, и размещались там.

Судебный процесс продолжится 4 сентября.