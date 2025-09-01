Иран выразил поддержку соглашению между Азербайджаном и Арменией, направленному на укрепление мира и стабильности в регионе.

Об этом сегодня заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китайской Народной Республике.

По словам Масуда Пезешкиана, Иран также выступает против любого внешнего вмешательства в дела Южного Кавказа. Он подчеркнул, что на этой основе страна стремится развивать и укреплять отношения со своими соседями.

«Для увеличения товарооборота между Ираном и Турцией необходимо упростить банковское и таможенное сотрудничество. Иран готов содействовать ускорению процесса улучшения отношений между нашими странами и устранению любых препятствий на пути развития взаимного сотрудничества», — отметил президент Ирана.